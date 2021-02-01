Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...

01.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatındaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatındaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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