Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz."

01.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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