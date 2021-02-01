Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz."
01.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan