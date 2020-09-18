Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinde incelemelerde bulundu.

18.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

AA Editörü - Ömer Faruk Cebeci
Ömer Faruk Cebeci
AA Editörü
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