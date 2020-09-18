Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu'nun incelemelerde bulunması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinde incelemelerde bulundu. Kaynak: AA