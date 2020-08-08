Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yeni projeyi inceledi: Canla başla çalışıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yeni projeyi inceledi: Canla başla çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'da devam eden otoyol projesinde incelemelerde bulundu. Harıl harıl çalıştıklarına vurgu yapan Bakan, "Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

08.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:22

Kütahya'nın Gediz ilçesinde inşası devam eden otoyolun şantiyesinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe, kültüre sahip çıkarak, bir taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

"Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz, bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ülkemizin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz.
Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da. Ülkemizde vatandaşımıza hizmet etmek noktasında harıl harıl çalışıyoruz, canla başla çalışıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yeni projeyi inceledi: Canla başla çalışıyoruz

"YENİ İHTİYAÇLARA GÖRE PROJELER ÜRETMEK İÇİN ADIMLAR ATILDI"

Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Yaptığımız yerlerde, projelerimizin bittiği, tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma, turizme önemli derecede artılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden bir tanesi, Aydın-Denizli otoyolunun ihalesini yapmıştık, dünya ölçeğinde büyük bir proje, bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin, ekonomimize olan gücün bir göstergesi."
Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, Kütahya'da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını ifade etti."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yeni projeyi inceledi: Canla başla çalışıyoruz

Kaynak: AA

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