Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bakanlığımız dinamizmini asla kaybetmeden hizmet... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin ve Bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA