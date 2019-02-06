Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin, "Kaynağının İzlenmesi Oldukça...

IHAAW214427-EKO/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor ve bu siber saldırıyı engelliyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 44: 27 TSI

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Kaynak: İHA