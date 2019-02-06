Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Siber Saldırılara İlişkin, "Kaynağının İzlenmesi Oldukça...
IHAAW214427-EKO/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor.
IHAAW214427-EKO/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor ve bu siber saldırıyı engelliyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 44: 27 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA