Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın Taşınma Sürecine İlişkin,...

IHAAW214043-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin, "Taşınma işi devam ediyor. Uçuşların sayısı artıyor. Hizmet verecek olan operatörlerin taşınma işlemleri sürüyor Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. 06.02.2019 21: 40: 43 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA