Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek, "Yatırımlarımızda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek, "Yatırımlarımızda...

IHAAW220342-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Yatırımlarını Değerlendirerek,

IHAAW220342-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık yatırımlarını değerlendirerek, "Yatırımlarımızda daralma düşünmüyoruz. Kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz" dedi. 06.02.2019 22: 03: 42 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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