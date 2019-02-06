Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...
IHAAW214709-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Ankara Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor.
IHAAW214709-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Ankara Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Ankara Kayaş arasında ise Mart sonunda tamamlanacak" dedi. 06.02.2019 21: 47: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA