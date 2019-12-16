16.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira."

Kaynak: AA