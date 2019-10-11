11.10.2019 14:11

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-Bakanın salona gelişi

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

-" Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. Yok efendim barışmış, terörün gölgesinde emperyalistlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar sözleri de özleri de yanlış insanlar. Özü yanlış, özüne yabancılaşmış özünü kaybetmiş kimselerden bu millete bu vatana hayır gelmez"

"Tüm Türk bayraklı gemileri, uydular vasıtasıyla dünyanın neresinde olursa olsun izleyebiliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. Yok efendim barışmış, terörün gölgesinde emperyalistlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar sözleri de özleri de yanlış insanlar. Özü yanlış özüne yabancılaşmış özünü kaybetmiş kimselerden bu millete bu vatana hayır gelmez." dedi.

Turhan, Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde (UDEM) düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasına, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiklere selam ederek başlamak istediğini söyledi.

Türkiye'nin amacının bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkararak barış ve huzuru hakim kılmak olduğunu belirten Turhan, "Çünkü bu teröristler birliğimizin, dirliğimizin, bayrağımızın, vatanımızın can düşmanlarıdır." ifadesini kullandı.

Harekatta şehit olan asker ve sivillere rahmet dileyen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Milletimize sabır ve metanet diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. Yok efendim barışmış, terörün gölgesinde emperyalistlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar sözleri de özleri de yanlış insanlar. Özü yanlış, özüne yabancılaşmış, özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek cuma günü, hep birlikte milletimizin hürriyeti, vatanımızın selameti uğruna canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelim.

"Birçok modern sistemi hayata geçirdik"

Bakan Turhan, Türkiye'nin 8 bin 350 kilometre kıyı şeridi ve bulunduğu coğrafya özelliğiyle deniz taşımacılığında köprü olduğunu aktardı.

Türkiye'nin uluslararası petrol taşıma yollarından biri üzerinde bulunuyor olması ve boğazlardan yılda yaklaşık 81 bin gemi geçiyor olmasının bazı riskleri de ortaya koyduğuna dikkati çeken Turhan, "Bakanlık olarak denizlerimizde seyir, can ve mal emniyetini artırmak, deniz kazaları riskini azaltmak ve deniz çevresini korumak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, günümüz teknolojisine sahip birçok modern sistemi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz." dedi.

Deniz trafiğini anlık olarak izlemek ve yönlendirmek amacıyla kurulan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri'nin 16 yıldır hizmet verdiğini belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Bununla beraber, yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapan İzmit, İzmir, Mersin ve İskenderun körfezlerini kapsayan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri sayesinde de çok daha güvenli deniz trafiği sağlamış bulunmaktayız. Otomatik Tanımlama Sistemi ile de tüm Türkiye kıyılarındaki gemileri 24 saat izleyebiliyoruz.

Bu imkanlarla, seyir emniyeti ve deniz güvenliği artırılarak deniz kazalarının önlenmesi hususunda önemli yol almış bulunuyoruz. Tüm Türk bayraklı gemileri, uydular vasıtasıyla dünyanın neresinde olursa olsun izleyebiliyoruz. Yabancı bayraklı gemilerin de kıyılarımızdan bin deniz mili mesafeye kadar takibini yapabiliyoruz. Uydu bilişim sistemlerini, arama kurtarma faaliyetlerinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde ve tespitinde de etkin bir şekilde kullanmaktayız."

"Millileşme hamlesi hızla devam ediyor"

Turhan, hükümetin öncülüğünde savunma sanayindeki millileşme hamlesinin hızla devam ettiğini vurguladı.

Uydu yardımlı arama kurtarma sistemlerinin gelecek yıllarda tamamen millileşmesine yönelik çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Turhan, "Geçmiş deneyimlerden de dersler çıkartarak, gemilerimizin daha güvenli ve çevreye duyarlı işletilmesi amacıyla, deniz kirliliklerine en kısa zamanda ve en etkin biçimde müdahale etmek adına, geniş kapsamlı, ulusal acil müdahale sistemi kurmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Turhan, sistem sayesinde deniz kirliliklerinin önlenmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yakın iş birliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Acil müdahale sisteminin ilk adımının 2015'te inşa edilen Antalya Deniz Kirliliği Acil Müdahale Eğitim Merkezi olduğunu anımsatan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sistemin ikinci ve en önemli adımı olan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin gemi trafiği açısından en riskli bölgesi olan Marmara Denizi'nin kuzeybatısında yer alan ve geniş lojistik imkanlara sahip olan UDEM, büyük deniz kirliliklerinde, koordinasyon ve operasyon merkezi olacaktır.

UDEM'de, bunun dışında petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı deniz kirliliklerine hazırlıklı olmaya ilişkin eğitimlerin verilmesi, tatbikatların yapılması, müdahalede kullanılan teçhizat ve malzemelerin test ile sertifikasyonlarının yapılması, deniz kirliliğine ilişkin kirlilik modellemesi ve numune analizlerinin yapılması ile bu konular kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yapılacaktır."

"UDEM temiz denizler için önemli bir üs olacak"

Turhan, UDEM'in, uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitim merkezi olmasının yanında, yoğun petrol taşımacılığı yapan ülkelerin ilgili personelinin eğitimi için de cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

Merkezin, laboratuvar ve dalgalı test havuzu sayesinde hem acil müdahale ekipmanlarının hem de diğer denizcilik ekipmanlarının testlerinin yapılabileceği uluslararası test merkezi olarak da tasarlandığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Burada yapılacak çalışmaların birkaç yıl içerisinde önemli sonuçlar vereceği inancındayım. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz bu işlerde, sahadaki gücümüzü oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevrenin korunması konusunda koordineli çalışmalarımız devam edecektir.

Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan tüm çevresel değerlerin korunması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmayı sürdüreceğiz."

Turhan, UDEM'in temiz denizler için önemli bir üs olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, daha sonra UDEM'in uygulama alanlarını inceledi.

Kaynak: AA