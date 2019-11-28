Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...
Haberler » Politika » Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında... - Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık.

28.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et