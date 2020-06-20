Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Batman'da Bakanlığının yatırımlarını inceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Batman'da Bakanlığının yatırımlarını inceledi

Bakan Karaismailoğlu'nu, Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve diğer yetkililer karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Batman'da Bakanlığının yatırımlarını inceledi
20.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gitti.

Bakan Karaismailoğlu temasları kapsamında Hasankeyf ilçesine geçti ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden brifing aldı.

"Binlerce yıllık tarihiyle pek çok kültüre, uygarlığa merkez olmuş Hasankeyf'te bulunuyoruz. Burada hummalı bir çalışma var" diyen Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak gerekli denetimleri ve incelemeleri yapmak üzere burada bulunmaktayız. Arkamızda Ilısu Barajı var. Ilısu Barajının yükselmesiyle meydana gelen ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ulaşım projelerimizi inceliyoruz. Üzerinde bulunduğumuz köprü Hasankeyf ikinci köprüsü. Burası 1001 metre uzunluğunda. Bunun bir gerisinde Hasankeyf-1 köprüsü vardı, o da 465 metre uzunluğunda, devamında tüneller var."

Yolun Batman, Hasankeyf, Gercüş ve Midyat'ı birbirine bağlayıp Habur'a ulaşan önemli bir ulaşım merkezi olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kentteki projelerle ilgili inceleme ve denetimleri de yaptık. Bir an önce devam eden projelerimizin bitmesi için her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz. Batman için yatırımların planlamasını yapıp onların takiplerini yapacağız. Ulaşım projeleri, yaptığımız yollar, köprüler, geçtikleri yerlere hayat veriyor, can veriyor. Oradaki istihdamı, hareketliliği, yaşamı artırıyor. O yüzden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu projeler çok önemli. Ülkemize vizyon getiriyor, vizyon gösteriyor. Ülkemizin her bir noktasında hummalı bir çalışmamız var. Her noktamız ülkemizin ayrı bir güzellik, inşallah bu projeler bittiğinde Batman'da vatanını milletini seven gençlerimizin, vatandaşlarımızın vizyonları artacak, yaşam kaliteleri artacak. Bakanlık olarak bütün çabamız bu. İnşallah bundan sonra daha güzel projelerle Batmanlı kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran projelerle sizlerle birlikte olacağız."

Kaynak: Bültenler

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