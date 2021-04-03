Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu: 'Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız'

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi.

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Karaismaioğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'ni yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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