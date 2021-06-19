Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün engellere ve engellemelere rağmen, millete hizmet etmekten ve Türkiye'yi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün engellere ve engellemelere rağmen, millete hizmet etmekten ve Türkiye'yi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

Bakanı Karaismailoğlu, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Isparta'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Ömer Seymenoğlu ile bir süre görüştü. Buradan Isparta Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığa giden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmetle andı. Demirel'in Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren kişi olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin o dönem çok eleştiri aldığını ancak bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük yaklaşık 200 bin aracın geçtiğini kaydetti.

Aynı zihniyetin değişmediğini ve 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her dev eser ve hizmetlerde bu eleştirileri gördüklerini anlatan Karaismailoğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu ve bu kirli propagandanın son hedefi de Kanal İstanbul. Yalan yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına başvuruluyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin "Türkiye yerinde saysın, proje üretmesin" diyenlerle mücadele ettiğini vurguladı.

"Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atacağız"

Karaismailoğlu, bugüne kadar milletin istediğinin olduğunu ve bundan sonra olacağını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ayağımızdan tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar ama biz bütün engellere ve engellemelere rağmen, milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir köşesinde, daha güçlü bir geleceğe sahip olmak, gençlerimize iş sahaları açmak için projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyor, yeni projelerimizin ilk adımlarını atıyoruz. Geçen hafta Muş ve Bitlis arasındaki Ahlat-Karahasan-Malazgirt kara yolunun açılışını gerçekleştirdik. Isparta'ya, Mardin-Midyat kara yolunun temelini atıp da geldik. Doğu-batı ve kuzey-güney eksenli orta koridor aracılığıyla ülkemizin küresel bir lojistik güç olmasına önemli katkılar sunan Kanal İstanbul projemizin başlangıcı olacak ilk köprünün temelini Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla 26 Haziran'da atacağız."

"Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik"

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri olarak ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu,"Bu hatla ülkemizi Pekin'den Londra'ya uzanan 'orta koridor'un ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline getirdik." dedi.

Dünya ticaretinin yüzde 80'ini sırtlayan deniz yollarında da kararlı bir şekilde ilerlediklerini bildiren Karaismailoğlu, Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık. 'Yapamazlar, inşaatını dahi tamamlayamazlar' dedikleri İstanbul Havalimanı'nı 4 yıl gibi kısa sürede Türkiye ekonomisine kazandırdık. 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdik. Bugün karşı çıktıkları İstanbul Havalimanı, salgına rağmen Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında lider durumda bulunuyor. Kısaca ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her çeşidinde uluslararası bir koridora dönüştürdük."

Karaismailoğlu, ülkenin bütünsel kalkınmasının bölgesel kalkınma sağlanmadan mümkün olmayacağına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok