Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz'e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz" - ANKARA
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