Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.

İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." - ANKARA

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