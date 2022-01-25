Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.
İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." - ANKARA
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