Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler.

ANKARA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu : "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler." - ANKARA

Kılıçdaroğlu ile 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Kılıçdaroğlu ile "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title