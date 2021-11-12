Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı Açılış Töreni'ne katıldı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ; "projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını beklemezdik. " Dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortak çalışması neticesinde açılışı gerçekleştirilen Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın malum zihniyetin durdurduğu projelerden sadece biri olduğuna dikkati çekti ve "Devam eden metro inşaatının üzerine hafriyat döken, hastane yolunu yapmayan, metrosunu durduran, Bakanlığı'mızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını beklemezdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine katıldı. "Her medeniyet, şehirlerin oluşturduğu maddi ve manevi zemin üzerinde doğup büyür" diyen Karaismailoğlu, şehirlerin sosyal, kültürel ve mimari değerleriyle bir milletin zenginliği, medeniyetinin aynası olduğunu söyledi. Şehirlerin aynı zamanda geçmişi geleceğe, kadim medeniyetleri de günümüze bağlayan köprüler olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bu bağları güçlendirerek geleceğe taşımak ve çağın ötesinde, her türlü ihtiyaca cevap veren merkezler inşa etmek, sorumluluklarımızın başında geliyor. Bu noktada AK Parti hükümetleri ve belediyeleri dönemindeki icraat ve hizmetler bu anlayış ve istikamettedir. Şehirlerimizin tarihiyle, kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu nedenle de belediyecilik hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolu, halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. "

"Malum zihiniyetin durdurduğu projelerden sadece biri"

Şu an Bakanlık ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortak çalışması neticesinde açılışı gerçekleştirilen Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın da "malum zihniyetin durdurduğu projelerden" sadece biri olduğuna dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Marmaray güzergahının üstü kapatılarak elde edilen alanın, park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmıştı. Ancak, işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından maalesef durduruldu. Devam eden metro inşaatının üzerine hafriyat döken, hastane yolunu yapmayan, metrosunu durduran, Bakanlığı'mızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını beklemezdik. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gereğini yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi. Ne demiş atalarımız 'At binenin kılıç kuşananın'. İşi ehline verince bakın nasıl da netice alınıyor" diye konuştu.

"Dünyada ses getiren birçok dev projeyi hayata geçirdik"

İstanbul'u dünyanın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek için 7 tepeli İstanbul'da tüm dünyada ses getiren birçok dev projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, asrın projeleri Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni Boğaz'ın altından geçtiklerini kaydetti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı'na üçüncü gerdanlığı taktıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul Havalimanı ile İstanbul'u küresel havacılık merkezi yaptık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete geçirdik. Osmangazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu yaparak ile bu iki şehri adeta kapı komşusu haline getirdik. Çamlıca'da dağınık haldeki, insan sağlığına, çevreye zararlı 33 demir yığınını kaldırdık. Türk mühendisliğinin bir harikası olan Çamlıca Kulesi ile İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladık. Dünyada ilk olarak aynı kulede 100 radyonun yayın yaptığı yeni bir simge yapıyı İstanbul a kazandırdık. Marmaray, Halkalı-Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda, 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri oldu. Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaray'dır. Marmaray, İstanbul'un adeta omurgası olmuştur. 5 Kasım'da Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım'la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı. Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz. "

"7 ayrı hatta çalışmalar devam ediyor"

"80 km uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103, 3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Bunlar; 3 gün önce ilk test sürüşünü başarı ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en hızlı metrosu Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray hattımızın Halkalı'dan devamı Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahcelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve Zeytinburnu Kazlıçeşme'den başlayıp Yedikule, Samatya, Yenikapı, Çatladı Kapı'dan geçerek Sirkeci'ye ulaşacak içerisinde raylı sistem toplu taşıma hattının yanında yürüme yolları ve bisiklet yollarının ve sosyal alanların olacağı Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. İnşallah, 2023 yılı içerisinde bu projelerin tamamını bitireceğiz. 2022 yılının başında da artık bu projeleri hizmete almaya başlayacağız " ifadelerini kullandı.

"Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı"

Halkın suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi gördüğüne dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna vaktimiz de yok, niyetimiz de. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız. Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü son Tabliye Yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakikada sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indireceğiz. 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlamalarında 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 kilometrelik Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız" dedi. UAB Basın Müşavirliği

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