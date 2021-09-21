Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu : "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz."
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri