Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını... - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını...

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu : "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz."

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını... - Haberler
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