Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de inşaatı devam eden projeleri inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yapımları devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yapımları devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Rize'de Rize Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Rahmi Metin ile birlikte kentsel dönüşüm alanında inceleme yaparak buradan sahil dolgu alanına geçti. Rize'de yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi olarak adlandırılan 'Çay Çarşısı'nı inşaatını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra inşaatı devam eden millet bahçesi projesini de inceleyerek İyidere ilçesindeki Lojistik Merkezi inşaat sahasına hareket etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı