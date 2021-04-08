Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 71. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuştu: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi'nin, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile Avrasya'nın merkezi olacağını belirterek, "İstanbul kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi'nin, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile Avrasya'nın merkezi olacağını belirterek, "İstanbul kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecek." dedi.???????

Karaismailoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Karayolları 71. Bölge Müdürleri Toplantısı kapanış programında yaptığı konuşmada, bakanlığın ve ilgili kuruluşların hükümetin toplam bütçesinden yüzde 31'le en büyük payı aldığını söyledi.

Yatırımların gelişmiş bir ülke olmaya yönelik planların bir parçası olduğunu belirten Karaismailoğlu, toplam yatırım miktarı içinde yapmayı planladıkları önemli işlerin yüzde 51'ini tamamladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2021-2023 döneminin yatırımlara hız verecekleri yıllar olacağını bildirdi.

Bölünmüş yol ağı 28 bin 200 kilometreye ulaştı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı iddialı işlerle Türkiye'nin gelecek vizyonunu en doğru şekilde anlamış, fedakarlık, titizlik ve uzmanlıkla dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirdiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi dünyanın lojistik süper gücü haline getirecek bu çalışmalarla bugün uluslararası kara yolu koridorlarının 13 bin kilometrelik kısmı ülkemizden geçmektedir. 2003 yılından bugüne bölünmüş yol ağımız yüzde 520 artmış, toplam 28 bin 200 kilometreye ulaşmıştır. 68 bin 429 kilometreye ulaşan kara yolları ağımızda ortalama seyahat hızı da 88 kilometreye ulaşmıştır. Bu kazanımlar sanayimizi, ihracatımızı, turizmimizi ateşlemiştir. Geçmişte kara yollarımızda yaşanan ölümlü kazalardan milletçe çok çektik. Her bayram adeta yollarımız can pazarına dönüşürdü. Taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken bugün bu can kaybımız emniyetli hale gelen yollarımız sayesinde yüzde 79 azalmıştır."

"İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak"

Türkiye'nin İngiltere'den Çin'e uzanan orta koridorun da büyümesi ile dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada artan yük trafiği ve bunun deniz yolu ile taşınması, ülkelerin yüklerini Karadeniz'e indirip Boğazlar'dan Güney'e ve Orta Koridor'a aktarma çabaları, Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan Marmara Bölgesi ve İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacak. Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile Avrasya'nın merkezi olacak. İstanbul kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile demir yolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecek."

Dünya ticaretinin kavşak noktası olacak Marmara Bölgesini çepeçevre saran çok modlu ulaşım ağını tamamlama noktasına geldiklerini aktaran Karaismailoğlu, Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan, sanayi ve ticaretin yüzde 65'inin gerçekleştiği, nüfusun yüzde 37'sini barındıran 9 ili birbirine bağlayacağını belirtti.

Yolların, kalkınmanın, ilerlemenin, üretim, istihdam, ticaret, kültür ve medeniyetin önemli ölçütlerinden olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Günlük kısır tartışmalardan, dedikodu, ihmal ve suiistimallerden, yapıcı olmayan, yıkıcı üslupsuz eleştirilerden uzak, inançla, azimle, gayretle, millet ve memleket sevdası ile yolumuza, işimize ve aşımıza dört elle sarılacağız." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun