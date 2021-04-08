Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha...
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye'de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan