Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

19.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:21
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreninin ardından, Vali Ali İhsan Su, MIP yetkilileri ve diğer ilgililerle limandan bindiği römorkörle denize açıldı.

Liman çevresini römorkörle gezen Karaismailoğlu, genişleme projesi sahasını inceledi, kaptanla dümenin başına geçerek bir süre römorkörü kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne geçti. Burada merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, denizde görevini icra eden bir geminin kaptanıyla görüştü, kendisine ikram edilen cezeryeyi tattı.

Daha sonra beraberindekilerle Atatürk Parkı'na geçen Karaismailoğlu, Mersin Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, balıkçılarla bir süre konuştu.

Karaismailoğlu, programları kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı da makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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