Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık