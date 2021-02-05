Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına...
05.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık