Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin...
15.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz