Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur.