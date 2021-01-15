Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin...

15.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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