Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

30.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu çevre yolu şantiyesi ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu çevre yolu şantiyesi ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, MHP Ordu İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk tarafından karşılanan Karaismailoğlu, Şanlıtürk ve partililerle bir süre sohbet etti.

Karaismailoğlu, Şanlıtürk'e başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra Ordu çevre yolu şantiyesine geçen Karaismailoğlu, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na, şantiye ziyareti sırasında Vali Tuncay Sonel, AK Parti milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Cemal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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