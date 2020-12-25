Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi...
25.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran