Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi...

25.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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