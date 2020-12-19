Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır.