Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."

12.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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