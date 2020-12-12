Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
12.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz