Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam...
07.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci