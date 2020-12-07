Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam...

07.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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