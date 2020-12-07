Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor.