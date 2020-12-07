Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın...

07.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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