Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."
02.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:48
Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.
Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal