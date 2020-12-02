Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."
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Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."

02.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:48
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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