Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15...
16.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek