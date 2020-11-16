Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek