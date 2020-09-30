Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız."