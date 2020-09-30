Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık...

30.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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