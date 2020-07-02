Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Kaynak: AA