Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir.
29.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır."
Kaynak: AA