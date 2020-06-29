Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir." Kaynak: AA