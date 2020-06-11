Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır." - ANKARA Kaynak: İHA