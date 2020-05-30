Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli açılacağını açıkladı.
30.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli açılacağını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA