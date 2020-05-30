Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli açılacağını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA