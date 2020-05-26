Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz" dedi.
26.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurluyoruz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA