Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işçilerle iftar yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işçilerle iftar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işçilerle iftar yaptı
08.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi T26 Tüneli Şantiyesi'nde çalışan işçilerle iftar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi T26 Tüneli Şantiyesi'nde çalışan işçilerle iftar yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki şantiyede işçilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ramazan ayının farklı geçtiğini söyledi.

İşçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaismailoğlu, "T26 Tüneli 6800 metre, tamamı, giriş ve çıkışlarıyla beraber 8100 metrelik bir tünel inşaatı. İnşallah Ankara-İstanbul hattı, bu T26 Tüneli bittiğinde 14 dakika daha kısalacak." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, şantiyede Kovid-19 için gerekli bütün tedbirlerin alındığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Mesafe anlayışımız, alışkanlıklarımız değişti. Hepsine uyarak, bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi ona göre dizayn ettik. Bu şantiyelerimizde işçi arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bunun gibi Türkiye'de binin üzerinde şantiyemiz var. Hepsinde gerekli tedbirler alınarak, hiçbir aksama olmadan çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam ediyor."

Karaismailoğlu, özverili çalışmalarından dolayı işçilere teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işçilerle iftar yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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