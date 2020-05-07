Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, "Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'dan yarın bir ilk yaşanacak ve...