Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 6'ncı"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 6'ncı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: 'Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 6'ncı'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin Global Siber Güvenlik Endeksi Raporu'na göre, siber güvenlik alanında Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin Global Siber Güvenlik Endeksi Raporu'na göre, siber güvenlik alanında Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların Türkiye'de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hız kesmeden sürdürüldüğünü belirtti.

BTK bünyesinde 2016'dan bu yana faaliyet gösteren USOM'un artık bir marka olduğunu ifade eden Sayan, merkezin ülkedeki siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için önemli işlevleri yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Sayan, USOM'un, siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyuru faaliyetleri yürütmek, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizerek, "USOM, zararlı yazılım analizi ve dijital analiz imkanlarıyla donatılmış, bu konuda uzman personelin istihdamı ve yetiştirilmesinde önemli kazanımlar sağlamıştır. Çok sayıda kritik kuruluşumuzda olay müdahale, dijital kayıt inceleme ve sızma testlerinin USOM personeli tarafından yürütülmesi gibi faaliyetler hız kazanmış durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

"USOM 2 bine yakın SOME ile iş birliği halinde"

Ulusal siber güvenliği milli güvenliğin en önemli parçalarından biri olarak gördüklerine dikkati çeken Sayan, USOM'un bu bilinç ve anlayışla ülkede 2 bine yakın SOME ile iş birliği halinde 7/24 görevinin başında olduğunu bildirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde teknik operasyonların yanı sıra mevzuat ve denetim süreçlerinin işlemeye devam ettiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin geldiği nokta, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) internet sitesi 'http://itu.int/go/gciv4'de yayımlanan Global Siber Güvenlik Endeksi Raporu'nda da ortaya konuldu. Ülkemiz Avrupa'da İngiltere, Estonya, İspanya, Litvanya ve Fransa'nın ardından 6'ncı olurken, dünyada ise 11'nci sırada yer aldı. Ülkemiz hukuki süreçler, kapasite geliştirmeyle ulusal ve uluslararası iş birliği alanlarından tam puan alarak, toplamda 100 üzerinden 97,50 puan alma başarısını göstermiştir."

Global Siber Güvenlik Endeksi

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Global Siber Güvenlik Endeksi (ITU-GCI), düzenli olarak yayımlanıyor. Endeks, siber güvenlik alanında tüm dünyada kabul gören bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu endeksin hesaplanmasında ülkelerin siber güvenlik alanındaki teknik kabiliyet, operasyonel yetenek, insan kaynağı ve iş birliği kapasitelerinin yanı sıra mevzuat ve hukuki süreçleri de dikkate alınıyor.

2020 yılı GCI çalışmaları kapsamında 200'e yakın ülkedeki durum ITU tarafından analiz edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 6'ncı" - Haberler Ekonomi
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