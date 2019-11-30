30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34

Data merkezi yatırımlarının çok değerli olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak. Kendi teknolojimizi üretmemiz çok önemli" dedi.