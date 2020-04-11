Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı...
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Ankara, Politika

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da...

11.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:28
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı:

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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