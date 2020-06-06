Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karaismailoğlu Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karaismailoğlu Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karaismailoğlu Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
06.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:55

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Barajı açılış törenine katıldıktan sonra helikopter ile Erzurum'a geldi. Bakanları Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Valisi Okay Memiş, milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz karşıladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'na 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A (CAT-3A) sisteminin çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayı içerisinde Erzurum havalimanında ki projelerin biteceğini kaydeden Karaismailoğlu, "Erzurum'a gelmeden önce Artvin'de ki Yusufeli Barajı'ndaki törene katıldık. Cumhurbaşkanımızla beraber burada da Erzurum milletvekillerimiz, Erzurum Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla beraber çok faydalı toplantılar yaptık. Erzurum'da yapmaya devam ettiğimiz ve bundan sonrada yapmayı planladığımız ulaşım projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Erzurum'un gündemi çok işgal eden havaalanı ile ilgilide son noktayı koyduk. Temmuz ayı içerisinde buraya geleceğim ve açılışı hep beraber yapacağız. Bu konunun üzerindeyiz ve birebir takip edeceğim. Müteahhitlerimizi uyardık ve işler daha hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Hava limanında yapılan değerlendirme toplantısının ardından Bakanlar iki ayrı uçakla Erzurum'dan ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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