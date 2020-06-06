Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu -"Erzurum'un gündemi çok işgal eden havaalanı ile ilgili son noktayı koyduk" -"Temmuz ayı içerisinde buraya geleceğim ve açılışı hep beraber yapacağız" Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil...

06.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:33

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu

-"Erzurum'un gündemi çok işgal eden havaalanı ile ilgili son noktayı koyduk"

-"Temmuz ayı içerisinde buraya geleceğim ve açılışı hep beraber yapacağız"

ERZURUM - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Erzurum'un gündemi çok işgal eden havaalanı ile ilgili de son noktayı koyduk. Temmuz ayı içerisinde buraya geleceğim ve açılışı hep beraber yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Barajı açılış törenine katıldıktan sonra helikopter ile Erzurum'a geldi.

Bakanlar Pakdemirli ve Karaismailoğlu'nu Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Valisi Okay Memiş, milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz karşıladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum havalimanına 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A sisteminin çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayı içerisinde Erzurum havalimanında ki projelerin biteceğini kaydeden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erzurum'a gelmeden önce Artvin'de ki Yusufeli Barajı'nda ki törene katıldık Cumhurbaşkanımızla beraber, burada da Erzurum milletvekillerimiz, Erzurum Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla beraber çok faydalı toplantılar yaptık. Erzurum'da yapmaya devam ettiğimiz ve bundan sonrada yapmayı planladığımız ulaşım projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Erzurum'un gündemi çok işgal eden havaalanı ile ilgilide son noktayı koyduk. Temmuz ayı içerisinde buraya geleceğim ve açılışı hep beraber yapacağız. Bu konunun üzerindeyiz ve birebir takip edeceğim. Müteahhitlerimizi uyardık ve işler daha hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Hava limanında yapılan değerlendirme toplantısının ardından Bakanlar iki ayrı uçakla Erzurum'dan ayrıldı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Erzurum hava limanında incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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