Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciği Ankara'ya bağlandı
Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, il temsilciliğinin yeni kurulan Ankara 4 Nolu Şube'ye bağlandığını bildirdi.
Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, il temsilciliğinin yeni kurulan Ankara 4 Nolu Şube'ye bağlandığını bildirdi.
Ulaştırma Memur-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanlığının 1.Olağan Genel Kuruluna katıldıklarını belirten Tiraki, şube başkanı Nevzat Özel ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.
Genel Kurulda sendikanın genel başkanı Kenan Çalışkan ve genel başkan yardımcıları ile istişarelerde bulunduklarını belirten Tiraki, "Kastamonu'da sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar bizlere vermiş oldukları destek, güven ve göstermiş oldukları ilgiden dolayı Kastamonu Ulaştırma Memur Sen ailesi adına çok teşekkür ederiz." dedi.
Tiraki, daha önce bağlı oldukları Samsun'dan, Ankara 4 Nolu Şube'ye bağlandıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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